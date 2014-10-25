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بساكي: سنضغط على مصر حتى يعود “محمد سلطان” لوطنه أمريكا

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بساكي: سنضغط على مصر حتى يعود “محمد سلطان” لوطنه أمريكا بساكي: سنضغط على مصر حتى يعود “محمد سلطان” لوطنه أمريكا
جين بساكي المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية

جين بساكي المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية

قالت جين بساكى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن جون كيرى تناول قضية محمد سلطان مع   المصريين.

وأوضحت بساكي أن الرئيس الأمريكى باراك أوباما عبر للرئيس عبد الفتاح السيسى  عن قلق الأمريكى المستمر  حول المسار السياسى فى .

وأكدت في حديث للصحفيين أن أوباما تناول مع حالة المحتجزين داخل السجون المصرية مضيفة أن مكتب القنصلية الأمريكية فى مصر حضر جلسة، محمد سلطان مضيفة أن واشنطن ستواصل  المطالبة بالإفراج عن محمد سلطان لظروفه الإنسانية وستستمر في مراقبة الأمر وقلقه حول وضعه الصحي نظرا لدخوله في إضرب عن طعام ”

وقالت :” نريد أن نرا محمد سلطان  في منزله وفي وطنه الولايات المتحدة الامريكية وسنضغط  بشكل مكثف حتى  نحقق ذلك”.

 

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