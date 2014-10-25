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راموس: قدمنا مباراة متكاملة

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راموس: قدمنا مباراة متكاملة راموس: قدمنا مباراة متكاملة

مدريد، (إفي): أكد سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد الإسباني أن فريقه قدم مباراة متكاملة أمام برشلونة في المباراة التي جمعت بينهما في تاسع جولات الدوري الإسباني.

وانتهت المباراة لصالح الميرينجي بنتيجة 3-1، مشيرا إلى أن فريقه استحوذ على الكرة وشكل خطورة كبيرة على مرمى البرسا.

وقال راموس، في تصريحات صحفية عقب المباراة: "رأيت ريال مدريد تمكن من الاستحواذ على الكرة. لم يسيطروا على المباراة. انه يوم للاستمتاع. لقد كانت مباراة متكاملة من جانب ريال".

وأوضح "كرة القدم مراحل داخل المباراة الواحدة، ولابد من قراءة كل لعبة".

وتابع "أجدنا التعامل مع المباراة، عندما كان علينا تنفيذ هجمة مرتدة، وعندما كان علينا الدخول منتصف ملعبهم بالاستحواذ، وهم غير معتادين على أن يسيطر الفريق المنافس على مجريات الأمور في المباراة".

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