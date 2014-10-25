محمد بن زايد يهاتف ولي عهد رأس الخيمة ويشيد بخطوته المسؤولة

أكد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ان دولة الامارات العربية المتحدة فخورة بأبنائها المخلصين المدركين لحجم المسؤوليات الوطنية الملقاة على عاتقهم والملبين لنداء الواجب بحب صادق ووفاء معهود.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سمو ولي عهد ابوظبي مع سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد راس الخيمة الذي انهى إجراءات التسجيل في الخدمة الوطنية ويستعد للدخول مع افواج المواطنين لميادين الرفعة والكرامة.

وحيا سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان هذه الاستجابة التي ابداها سمو ولي عهد راس الخيمة في الالتحاق بالخدمة الوطنية جنبا الى جنب مع باقي أبناء الوطن في تأدية الواجب في صورة تعكس مقدار ما يحمله أبناء الامارات قيادة وشعبا من حب وإخلاص ووفاء لخدمة هذا الوطن الغالي وبذل كافة الجهود لإعلاء شانه ورفعته، مشيرا سموه ان ما يجمع القيادة الحكيمة وابناء الوطن مزيج من الوفاء والمحبة والود والعطاء والتفاني والانتماء الراسخ بعمق تاريخنا واصالة تراثنا .

وقال سموه " ان انضمامكم مع باقي شباب الوطن هو مثال رائع يقتدى به ويعكس ما يكنه شباب الامارات بكافة فئاته ومستوياته ومن مختلف مواقع المسؤولية من وفاء صادق لرد ولو جزء بسيط من جميل هذا الوطن".

وأكد سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ان القيادة الحكيمة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله تنظر بعين الاعتزاز الى ما يسطره ابناء الامارات من مواقف وطنية مشرفة وتميز وكفاءه عاليتين في مختلف ميادين ومجالات المدنية والعسكرية يتشاركون في هدف واحد، ويعملون لغاية واحدة وهي ان يبقى اسم الامارات عاليا خفاقا شامخا كما عهدناه بتضحيات الرعيل الاول من المؤسسين من الاباء والاجداد وبجهود ابنائه اليوم الذين يثبتون في كل لحظة ان دماءهم وارواحهم رخيصة في خدمة الامارات .

وقال سمو ولي عهد ابوظبي "في سبيل الوطن تتصاغر المناصب وتتوارى الألقاب وتتعاظم المهام والمسؤوليات ويزداد البذل والعطاء لأجل وطن أراد له مؤسسوه ان يكون دوما حصينا منيعا بسواعد ابنائه الاوفياء".

وختم سموه حديث مع سمو ولي عهد راس الخيمة عبر الهاتف "أوجه لكم ولأبناء الوطن التحية والتقدير لما ابديتموه من حس وطني ومسؤولية عالية لتأدية واجب العز والشرف مدركين جميعا حجم التحديات وما تتطلبه من جاهزية واستعداد لمواجهتها.

من جانبه أعرب سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي عن سعادته بتواجده مع ابناء الوطن في تأدية الواجب في الخدمة الوطنية " وقال نحن نلبي نداء الوطن وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله لنكون كل في موقعه جنودا مخلصين وفي كل الاوقات فداء لوطننا الغالي والحفاظ على مكتسباته وعزته وأمنه ومواصلة نهضته الشاملة".