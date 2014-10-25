لويس سواريز: أنا جيد.. ولازلنا نتفوق بنقطة

مدريد، (إفي): اعتبر لويس سواريز، الذي خاض اليوم أول مباراة رسمية له مع برشلونة الإسباني وخسرها من ريال مدريد في كلاسيكو الجولة التاسعة بالليجا بنتيجة 3-1 ، أنه يجب نسيان الهزيمة لأن النادي الكتالوني لا يزال متفوقا بنقطة على نظيره الملكي.

وقال سواريز في تصريحات صحفية بعد المباراة: "أنا جيد، حاولت القيام بكل ما في وسعي لمساعدة الفريق، ولكن كنت أعي عدم قدرتي على استكمال الـ90 دقيقة بنفس القوة".

وأشار اللاعب إلى أنه لم يكن يعرف بمسألة مشاركته أساسيا في الكلاسيكو سوى قبلها بساعات حيث تابع "حينما تخوض المباراة الأولى مع فريقك الجديد ترغب دائما في الفوز وخاصة اذا ما كانت مباراة مثل هذه، ولكن أنا راض عما حدث".

وتابع سواريز "لم أتمكن من الفوز.. بعد تعادلهم كانت المباراة لا تزال في أيدينا، ولكن خلق الفرص في مثل هذه المبارايات ليس أمرا سهلا، هدفهم الثاني كان مفاجأة، وبسرعة المرتدات حسموا المباراة".

وأعرب مهاجم أوروجواي عن ثقته في أن هذه الهزيمة لن تؤثر على الفريق حيث قال "سبق ومر برشلونة بمثل هذه المواقف، علينا نسيان الأمر، لا نزال نتفوق بنقطة على الريال.. هذا هو ما يجب علينا التفكير به".