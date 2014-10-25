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نقيب الفلاحين: سنثأر من الإرهاب..ونزداد إصرارًا على القضاء عليه

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نقيب الفلاحين: سنثأر من الإرهاب..ونزداد إصرارًا على القضاء عليه نقيب الفلاحين: سنثأر من الإرهاب..ونزداد إصرارًا على القضاء عليه

طالب أسامة محمود الجحش نقيب عام الفلاحين، الجهات الأمنية بدحر الإرهاب، الذى نال من أبنائنا واقتلاعه من جذوره، قائلًا إن لم تواجه الجهات الأمنية والحكومة كاملة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، سنواجه نحن الفلاحين الإخوان وأنصارهم من الإرهابيين بـ”الفئوس”.

وقال نقيب عام الفلاحين، فى تصريحات صحفية مساء اليوم، إن الجنود والضباط الذين تم استهدفهم فى “كمين كرم القواديس” بمنطقة الخروبة قرب مدينة العريش فى شمال سيناء، هم من أبناء الفلاحين البسطاء بمختلف المحافظات، ولذلك إن لم تثأر لهم الدولة سيتصدى أهاليهم الفلاحين البسطاء لـ”الإخوان” “بالفئوس”.

وأوضح أسامة الجحش، أن الجماعات الإرهابية تسعى إلى زعزعة الأمن القومى من خلال استهداف المصريين سواء من الجيش والشرطة أو من المدنيين، ولكن هذه العمليات لن ترهب قوات الأمن بل ستزيدهم إصرارًا للقضاء على مثل هذه الجماعات الإرهابية.

كما طالب بضرورة إصدار أحكام رادعة حتى لا تتكرر مثل هذه العمليات الإرهابية التى تهدد الأمن القومى، مؤكدًا أنه علينا الوقوف لها بالمرصاد حتى لا تتمكن الجماعات الإرهابية من تنفيذ مخططاتها الإجرامية.

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