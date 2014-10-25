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بالصور..أهالي أسوان يستقبلون جثمان شهيد أحداث سيناء بالمطار الحربي‎

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بالصور..أهالي أسوان يستقبلون جثمان شهيد أحداث سيناء بالمطار الحربي‎ بالصور..أهالي أسوان يستقبلون جثمان شهيد أحداث سيناء بالمطار الحربي‎

استقبل أهالي اسوان جثمان الشهيد محمد خالد شهيد الوطن في أحداث سيناء بمطار أسوان الحربي .

وكانت الطائرة قد هبطت بارض المطار في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق وكان في استقبال جثمان الشهيد اللواء محمد مصطفي مدير أمن أسوان و صابر سند رئيس مدينة أسوان نائبا عن اللواء مصطفي يسري محافظ أسوان وأسرة الشهيد وجيرانه وتحرك الجثمان والمشيعون وسط ترديد هتافات الله اكبر من مطار أسوان إلي مدينة كوم امبو ليدفن الشهيد بمقابر الأسرة بقرية اقليد مسقط رأسه .

والجدير بالذكر أن الشهيد محمد خالد هو أكبر اخوته وله شقيق وشقيقه وتخرج من كلية السياحة والفنادق وكان سينهي خدمته العسكرية في الأول من ديسمبر القادم.

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