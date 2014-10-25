ثلاثية ريال مدريد توقف انطلاقة برشلونة في الكلاسيكو

فاز ريال مدريد على غريمه التقليدي برشلونة بنتيجة 3-1، في مباراة الكلاسيكو التي جمعت الفريقين اليوم السبت على ملعب “سانتياجو بيرنابيو”، في إطار منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري الإسباني.

تقدم البرسا أولا بهدف مبكر في الدقيقة الرابعة عن طريق البرازيلي نيمار دا سيلفا، ولكن تعادل في الدقيقة 35 من ضربة جزاء سجلها نجم الفريق الملكي كريستيانو رونالدو.

وفي الشوط الثاني، ظهر التفوق الواضح للريال، وتمكن أصحاب الأرض من إضافة هدفين عبر المدافع البرتغالي بيبي في الدقيقة 50، والفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 61.

الفوز رفع رصيد الميرنجي إلى 21 نقطة ليرتقي للمركز الثاني، بفارق نقطة واحدة عن برشلونة المتصدر برصيد 22 نقطة.

أ ش أ