دفاع المتهمين بالاعتداء على «مرتضى منصور» يتقدم بطلب للكشف الطبي عليهم

تقدم المحامى عمرو ابو اليزيد دفاع المتهمين بقضية الاعتداء على مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك بطلب إلى المستشار احمد دبوس رئيس نيابة العجوزة، لتوقيع الكشف الطبى على المتهمين محمد شربف وعمرو عمارة ومصطفى حمدى الشهير بشيكو أعضاء “الوايت نايتس” لتدهور حالتهم الصحية .

واتهم المحامي ضباط قسم العجوزة بمجاملة مرتصى منصور وتحريض المتهمين الجنائيين للاعتداء على أعضاء “الوايت نايتس”.

وأكد عمرو أن أعضاء الوايت نايتس تلقنوا “علقة ساخنة” داخل حجز القسم من قبل المساجين الجناءئين بإيعاز من ضباط القسم علاوة على وضعهم بحجز غير أدمى ولا يوجد به فتحات تهوية مما يؤدى لاختناق موكليهم علاوة على إصابتهم بكدمات وجروح لدرجة أن أحدهم أصبح يتقىء دمًا وأنهم حاولوا الاستنجاد بضباط القسم إلا أنهم لم ينجدهم وتركوهم فريسة فى أيدى باقى المساجين .

وأوضح أبو اليزيد أنه وبعض من فريق هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدنى عن “ألتراس أهلاوي” بالقضية المعروفة إعلاميَا بـ “مذبحة بورسعيد” يدافعون عن أعضاء “الوايت نايتس” وأنهم قاموا بتوزيع القضايا على بعضهم، حيث يتولى هو الدفاع عن المتهمين فى قضيتى اتهام مرتضى لإعضاء “الوايت نايتس” بالتعدى عليه عن طريق صفعة على رقبته من الخلف ورشقه بالبول بالاشتراك مع آخرين.

وأن زميله المحامى محمد رشوان المدعى بالحق المدني يتولى الدفاع عن المتهمين بقضيتي اتهام مرتصى لأعضاء الوايت نايتس بمحاولة اقتحام نادى الزمالك وإطلاق أعيرة نارية .

ويتولى فريق أخر الدفاع عن أعضاء “الوايت نايتس” فى عدد كبير من القضايا التى ساقها مرتضى “للوايت نايتس”

> وكان قاضى المعارضات بمحكمة جنح العجوزة.

قرر تجديد حبس 3 متهمين بالاعتداء على مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك وهم محمد شريف عبد الحميد سودانى الجنسية، ومصطفى حمدى وشهرته “شيكو”، وعمرو عمارة من أعضاء “وايت نايتس” لمدة 15 يوماً.

وترجع تفاصيل الواقعة، إلى توجه مرتضى منصور رئيس الزمالك، إلى مقر النادي لحضور مؤتمر تقديم البرتغالي “جيمي باتشيكو” المدير الفني الجديد للفريق الأبيض، ففوجىء بشخص يهاجمه ويصفعه من الخلف، وآخر رشقه بمادة قذرة، وتدخل حرس النادى وضبط أحد الجناة، وأعلن الوايت نايتس مسئوليته عن الاعتداء على مرتضى، وبث فيديو الواقعة عبر الإنترنت بعد إخفاء ملامح الجناة باستخدام خواص برامج خاصة.