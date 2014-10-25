قريه بني عمار تشيع الشهيد الخامس في تفجير العريش الإرهابي

شيعت قرية بني عمار التابعة لمركز مطاي شمال المنيا الشهيد المجند عمر عدلي محمد 21 سنة أحد شهداء المنيا الـ5 في حادث العريش الإرهابي.

وحضر الجنازة لواء أركان حرب نصر عبد السلام رئيس مدينة مطاي والرائد محمد نادي رئيس مباحث مركز مطاي والنقيب محمود الضبع معاون اول المياحث .

يذكر أن المجند الشهيد عمر يتبقي له 35 يوم فقط لإنهاء خدمته العسكرية وهو ينتمي لأسرة فقيرة تعمل في مجال الزراعة لديه 6 اشقاء 3 رجال و3 بنات هو أصغرهم .

وكانت أسرته تستعد لزفافه علي خطيبته بعد إنتهاء خدمته العسكرية ولديه علاقات طيبة جدا بأهالي قريته والجميع يحبه نظرا لأدبه الشديد وأخلاقه العالية.

علي الجانب الأخر اتشحت محافظة المنيا اليوم بالسواد حدادا علي مصرع 5 من أبنائها في حادث العريش الإرهابي والذي استشهد فيه 27 جندي من القوات المسلحة حيث تم تشييع 4 أخرين من الشهداء من أبناء المحافظة وهم كلا من أيمن صلاح عبد العال 21 سنة، وعادل عيد أمين 21 سنة، ومفدي زكي عوني 22 سنة، وشنوده أنور إسحاق 21 سنة.