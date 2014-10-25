السيسي يتلقى اتصالين من العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالين هاتفيين من كل من العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين ، والرئيس الفلسطيني محمود عباس ، قدما خلالهما خالص التعازي للرئيس وللشعب المصري في شهداء الحادث الارهابي الآثم الذي وقع أمس في شمال سيناء.

وأعرب الملك عبد الله والرئيس عباس عن وقوفهما والشعبين الأردني والفلسطيني إلى جوار مصر وشعبها العظيم في مكافحته للإرهاب الغاشم ، مؤكدين على ثقتيهما في قدرة مصر ، دولة وشعبًا ، على الانتصار على قوى التطرف والإرهاب ، والمضي قدمًا نحو بناء مستقبل مشرق لمصر بما يحقق آمال وطموحات الشعب المصري.

أ ش أ