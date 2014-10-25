خروج جميع مصابي التسمم الغذائي بمصنع جنوب الوادي

أكد الدكتور حمدي مصطفي مدير مستشفى بني سويف العام على خروج جميع عمال مصنع جنوب الوادي بعد عمل الاسعافات اللازمة لهم واستقرار حالاتهم الصحية بعد نقلهم للمستشفى مساء أمس الجمعة عقب تعرضهم لحالات قئ وإسهال اثر تناولهم بعض الوجبات.

وأفاد نائب مدير المصنع بأن العمال الذين تم نقلهم للمستشفى ليسوا من عمال المصنع الدائمين وإنما تابعين لأحد المقاولين الذي استحضرهم لعمل بعض أعمال الصيانة بالمصنع مضيفا أن الوجبات التي تناولوها استجلبها المقاول بمعرفته من أحد المطاعم.

وطمئن المحافظ على حالة العمال حيث تم إجراء الاسعافات اللازمة لهم ووضعهم تحت الملاحظة بالقسم الداخلي طيلة مساء أمس الجمعة ، قبل خروجهم اليوم بعد زوال الخطر واستقرار حالتهم.