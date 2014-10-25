العثور على الفنان ماهر عصام غارقا في دمائه ومصابًا بنزيف فى المخ داخل شقته

استغل مجهولون وجود الفنان ماهر عصام بمفرده في شقته، وقاموا باقتحامها وتقييده وتركوه في “البانيو” غارقا في المياه وفي حالة خطرة بين الحياة والموت بعد إصابته بنزيف في المخ، وتم إسعافه ونقله إلى مستشفى دار الفؤاد التخصصية.

وتلقت أجهزة الأمن بلاغا من زوجة المجني عليه إلى العقيد سلامة عثمان نائب مأمور قسم الشيخ زايد بقيامها بالاتصال بزوجها أكثر من مرة ولم يجيب عليها وشكها في إصابته بمكروه، ومن جيران المجني عليه بخروج كمية كبيرة من المياه من شقة الممثل.

وعلى الفور انتقل بصحبتها النقيب وائل عيسى رئيس التحقيقات والمقدم محمد ربيع رئيس المباحث إلى مقر شقة الزوجية الكائنة “مجاورة 5 عمارة رقم 200 (ب) شقة 16، وتبين أن باب الشقة به كسر وأثار عنف فتم كسر الباب كاملا والدخول بسرعة فعثر على المجني عليه غارقا فى البانيو فى حالة خطرة مقيد اليدين والقدمين، وأثار لكميات غزيرة من الدماء إثر إصابته بنزيف حاد، وعلى الفور تم إسعافه ونقله إلى مستشفى الشيخ زويد التخصصي، والتي أكدت إصابته بنزيف بالمخ فقامت زوجته بنقله إلى مستشفى دار الفؤاد التخصصية.