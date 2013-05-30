أخبار عاجلة

الأخبار - المتحدث باسم الرئاسة : زيارة السيسي تهدف للتواصل مع الإدارة الأمريكية والإطلاع على موقفها -
الأخبار - المتحدث باسم الرئاسة: السيسي يلتقي خلال الزيارة شخصيات بارزة في عملية صنع القرار الأمريكي -
الأخبار - إيناس أنور "موفدة dmc ": الرئيس السيسي سيلتقي عناصر الإدارة الأمريكية خلال زيارته لواشنطن -
وصول صلاح و عبد الغني للزمالك للاجتماع مع مرتضى -
الأخبار - السيسي يلتقي اليوم رئيس البنك الدولي ورئيسي شركتي جنرال إلكتريك ولوكيهد مارتن -
أمين لجنة الدعوة بالأزهر يطالبون بتجديد الخطاب الديني وهم يشوهون الدعاة -
صاحب أول حكم بـ"مصرية تيران وصنافير": لا يستطيع أحد أن يبطل حكم الإدارية العليا -
الأخبار - قمة مصرية أمريكية بالبيت الأبيض غدا الإثنين بين الرئيس السيسي وترامب -
الأخبار - السيسي يبدأ اليوم لقاءاته في مستهل زيارته للولايات المتحدة -
السفارة المصرية في لندن تحيي ذكرى وفاة الأبنودي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

نائب مدير التأمين الصحى ببورسعيد يعترف بعجز الخدمات بسبب نقص الأطباء

Google+ Print
نائب مدير التأمين الصحى ببورسعيد يعترف بعجز الخدمات بسبب نقص الأطباء نائب مدير التأمين الصحى ببورسعيد يعترف بعجز الخدمات بسبب نقص الأطباء

اعترف الدكتور علاء فهمى مصطفى نائب مدير فرع التأمين الصحى ببورسعيد، بعجز الخدمات الصحية بالفرع، بسبب نقص عدد الأطباء المعينين بالتأمين الصحى، مؤكدا أن غالبية الأطباء الذين يخدمون فى الفرع هم أطباء منتدبون من وزارة الصحة والمستشفيات العامة من خلال تعاقدات مع الهيئة عقب مواعيد عملهم الرسمية.

وقال نائب مدير فرع التأمين الصحى ببورسعيد لـ"اليوم السابع"، إن هيئة التأمين الصحى لم تقم بتعيين طبيب واحد منذ عام 1990 حتى 2005، ما تسبب فى عجز كبير فى عدد الأطباء، وأدى إلى عجز فى الخدمة الطبية المقدمة للمنتفعين بالتأمين الصحى، بالإضافة إلى خلو مناصب إدارية مهمة فى الفرع، ما يسبب خلل إدارى كبير فى منظومة التشغيل، مثل منصب مدير الخدمات الطبية، ومدير إدارة الشئون الطبية.

وقال مصطفى تعليقا على إضراب طبيبين أسنان بالفرع وفنى معمل عن الطعام ، ضد ما وصفوه بالفساد المالى والإدارى بالفرع، أنه على الجميع أن يخضع للتحقيقات بالنيابة، وهذا ما أبداه وطالب به مدير الفرع فى بداية الأزمة، وطالب جميع الموظفين بالإلتزام بالقانون وسير العمل لخدمة المواطنين.

ويذكر أن عدد من المواطنين المنتفعين بخدمات التأمين الصحى ببورسعيد من كبار السن، قد هاجموا الموظفين الذين أعلنوا تضامنهم مع مدير الفرع، وطالبوهم بالعودة الى مكاتبهم وتوجيه طلباتهم فى مصلحة المريض الذى يلاقى تعسر كبير فى الحصول على خدمة التأمين الصحى بالمدينة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365