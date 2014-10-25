أمن أسيوط يحرر الطفل القبطى المختطف منذ 3 أيام‎

شنت مديرية أمن أسيوط حملات أمنية علي المتهمين والمطلوبين علي ذمة قضايا جنائية وقتل وخطف بقرية الشامية لتحرير الطفل القبطي كرولس ايوب.

واختطف الطفل منذ 3 أيام حيث تمكنت القوة من تحرير الطفل وأثناء المداهمة تم القبض على عدد من المسجلين

وأصيب المسجل خطر علي داهش علي ، وبحوزتة اربي جيه وكمية من القذائف والذخيرة كما اصيب الضابط مصطفى خالد من ضباط وحدة مباحث ساحل سليم أثناء تحرير الطفل.

وشاركت فى الحملة الأمنية قوات المباحث الجنائية والأمن المركزي والأمن العام برئاسة اللواء طارق نصر مدير أمن أسيوط واللواء اشرف رياض رئيس فرع الأمن العام واللواء خالد شلبي مدير المباحث الجنائية.