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اجتماع طارئ لرئيس مجلس النواب الليبي ورئيسى الحكومة والأركان

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اجتماع طارئ لرئيس مجلس النواب الليبي ورئيسى الحكومة والأركان اجتماع طارئ لرئيس مجلس النواب الليبي ورئيسى الحكومة والأركان

 

عقيلة صالح قويدر

عقد بديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة البيضاء الليبية ، اليوم السبت، اجتماعًا طارئًا ضم كلاً من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قويدر، ورئيس الموقتة عبدالله الثني، ورئيس الأركان العامة اللواء عبدالرازق الناظوري.

وذكر بيان للحكومة الليبية مساء اليوم ،أن الاجتماع بحث الأوضاع الإنسانية للنازحين الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم ومدنهم جراء العمليات العسكرية في غرب ليبيا، بعد هجوم قوات فجر ليبيا على طرابلس وقصف المطار والمناطق السكنية وإجلاء سكانها، وكذلك في شرق البلاد بسبب العمليّات التي تقوم بها الجماعات المتطرّفة ومواجهاتها مع قوات الجيش الليبي.

وتم تسليط الضوء على المشاكل التي يعانيها النازحون في الداخل والخارج، والنقص في المواد التموينية الأساسية الذي تعانيها بعض المناطق التي استضافت بعض النازحين.

ودعا رئيس الحكومة الوزارات المختصة في هذا الشأن إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتعاون فيما بينها لإيجاد آلية لحل هذه المشكلة، وذلك بإحصاء أعداد النازحين وأماكن تواجدهم، وحصر احتياجاتهم الضرورية ومد يد العون لهم وحل مشاكلهم، وتذليل كافة الصعوبات التي يواجهونها وتوفير كل ما يحتاجونه من مساعدات.

يذكر أن المنطقة الغربية “ككلا “تشهد قتالا عنيفا بين قوات الجيش الليبي وقوات فجر ليبيا ما أدى إلى نزوح المئات من الأهالي خارج المدينة.

وتشهد مدينة بنغازي قتالا شرسا بين قوات الجيش الليبي أيضا وقوات مجلس شورى ثوار بنغازي ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات ونزوح الأهالي خارج المدينة.

أ ش أ

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