محافظ الوادى الجديد يقرر غلق محارق المستشفيات لعدم مطابقتها للشروط

أصدر اللواء طارق مهدى محافظ الوادى الجديد قرار بغلق المحارق الطبية التابعة لمستشفيات المحافظة، وذلك بناء على تقارير المختصين بشئون البيئة، والتى أفادت بعدم مطابقة تلك المحارق لشروط الصحة والسلامة والتزامها بحرق المخلفات الطبية الخطيرة فى درجات حرارة معينة وبمداخن بارتفاعات محددة، وهو ما جعل أهالى المحافظة من المقيمين فى نطاق تلك المحارق يتقدمون بمذكرات عديدة للمحافظ لمطالبته بغلقها.

وأكد محافظ الاقليم على أنه سيتابع بنفسه إجراءات الحرق وأماكنها التى اختارتها مديرية الشئون الصحية بالتنسيق مع ادارة شئون البيئة ورئاسة مركز الخارجة والتى يتم فيها حرق المخلفات الطبية والخضراء تحت اشراف مباشر من العقيد تامر سعيد مدير عام شئون مكتب المحافظ وذلك للتأكد من عدم انبعاث الادخنة الخطيرة نحو التجمعات السكنية مما يؤثر على الصحة العامة للمواطنين وذلك بصفة مؤقتة، لحين إنشاء محارق فى المناطق النائية والبعيدة عن العمران.