أخبار عاجلة

بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

«صناعة الإعلام» و«الإذاعة والتليفزيون» يجتمعان لبحث دورهم في محاربة الإرهاب

Google+ Print
«صناعة الإعلام» و«الإذاعة والتليفزيون» يجتمعان لبحث دورهم في محاربة الإرهاب «صناعة الإعلام» و«الإذاعة والتليفزيون» يجتمعان لبحث دورهم في محاربة الإرهاب

اجتمعت غرفة صناعة الإعلام المرئي والمسموع واتحاد الإذاعة والتليفيزيون اليوم السبت 25 أكتوبر؛ لبحث الدور الذي يريانه واجبًا على الإعلام المصري في الفترة التي تتربص فيه عصابات الإرهاب بالدولة.

وأضافت غرفة صناعة الإعلام واتحاد الإذاعة والتليفزيون في بيان مشترك أنه يدرك أن هذه العصابات بلغ بها اليأس وتيقنت أن عصية على السقوط وأنها لن تستطيع كسر إرادة الشعب وأمله في بناء دولة حرة قوية ومستقرة .

وأكد البيان على الثقة الكاملة في إعلاميّ مصر بشرف في مجابهة الإرهاب وكشف أهدافه وممارسته التي أصبحت أثاره واضحة في المنطقة التي تحيط بنا، وأنهم سيقفون صفًا وحدًا وراء الدولة والقوات المسلحة ورجال الشرطة في كل الإجراءات الحاسمة لحفظ الأمن في الحرب ضد الإرهاب الي يسقط في كل يوم شهداء من الأبطال .

وشدد البيان أن هناك ثقة كبيرة في الإعلاميين المصريين قادر على أن يرتفع إلى مستوى التحدي الذي يبني ويحارب، وأن هذا الإعلاك سيعلى دوره الوطني وضميره المهني .

ولفت البيان إلى أن تلك الحرب يجب أن يشارك فيها كل شريف بعيدًا عن البطولات الزائفة والادعاءات الكاذبة والرخيصة والانتهازية، والبعد عن إثارة نزاعات مختلفة أو تصفية حسابات .

واختتم البيان بنعي الشهداء الأبرار الذين وقعوا ضحايا لتفجير الشيخ زويد بسيناء، وتقدمت غرفة صناعة الإعلام واتحاد الإذاعة والتلفيزيون يخالص العزاء لأهالي الشهداء والشعب المصري والقوات المسلحة والشرطة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر