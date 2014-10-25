ايطاليا : يجب أن نبقى متحدتين مع مصر فى مواجهة الإرهاب

أكد أرماندو فاريشيو المستشار الدبلوماسي لرئيس الوزراء الإيطالي تضامن ‘يطاليا مع مصر فى مكافحة الإرهاب.

وقال المسئول الإيطالي عقب استقبال وزير الخارجية سامح شكري له اليوم أنه جاء إلى القاهرة لتأكيد تضامن إيطاليا مع مصر والتأكيد كذلك على أهمية العلاقات الثنائية المصرية الإيطالية.

وأوضح أرماندو أن زيارته لمصر جاءت بعد الحادث الإرهابى فى سيناء ما شكل فرصة للتأكيد على ما ذكرناه من قبل من أننا يجب أن نبقى متحدين فى مواجهة تحدى الإرهاب، وأشار إلى أن هناك أشياء كثيرة يمكننا أن نعمل فى إطارها سويًا سواء فى المنطقة، وبخاصة ما يتعلق بالعلاقات مع ليبيا، وكذلك على المستوى الثنائي.

وأوضح المستشار الدبلوماسي لرئيس وزراء إيطاليا أن هناك جالية مصرية فى إيطاليا وهم يعتبرون إضافة لبلاده، ولهذا فأننا نعتقد أن مصر وإيطاليا لديهما الفرصة لمناقشة كافة القضايا على المستويين الثنائي والإقليمي.

وفيما يتعلق برؤية البلدين لتطور الأوضاع فى ليبيا قال أرماندو أن ليبيا دولة جارة لمصر، وهي فى نفس الوقت جارة لإيطاليا، لذا فإن لدينا مصلحة مشتركة للعمل سويًا من أجل الوصول إلى ليبيا قادرة على الحياة والعيش فى سلام.

وحول إمكانيات التعاون بين مصر وإيطاليا لمكافحة الإرهاب أشار أرماندو إلى أن الإرهاب يشكل تحديًا ليس لمصر فقط بل لكافة الدول، معربًا عن اعتقاده بأنه ونظرًا للعوامل الجغرافية فكلما عملت مصر وإيطاليا معًا لمكافحة الإرهاب كلما كان ذلك أفضل فى مواجهته.

أ ش أ