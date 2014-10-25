مباشر - ريال مدريد 2-1 برشلونة .. بيبي

لا صوت يعلو فوق صوت الكلاسيكو، لذلك يجب أن تتابع مع FilGoal.com مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الليجا.

- افتتح نيمار هداف برشلونة التسجيل في الدقيقة الرابعة، بعد توغل داخل منطقة جزاء ريال مدريد وتسديد الكرة على يسار كاسياس.

- كاد بنزيمة أن يعادل النتيجة لريال مدريد في الدقيقة 11، بعدما قابل عرضية من الجانب الأيسر برأسية ارتطمت بالعارضة.

- عادت الكرة مرة أخرى لبنزيمة وسدد في المرمى، ولكن العارضة تصدت للتسديدة القوية مرة ثانية.

- سجل رونالدو التعادل في الدقيقة 35، من ركلة جزاء بعدما لمس جيرارد بيكيه الكرة بيده في منطقة جزاء برسلونة.

- انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1.

- أووووووه .. بيبي يخطف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 50 من ضربة رأس متقنة.

ويتابع FilGoal.com مع زواره المباراة التي ينتظرها العالم كله بشغف.

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