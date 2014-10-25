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مباشر - ريال مدريد 2-1 برشلونة .. بيبي

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مباشر - ريال مدريد 2-1 برشلونة .. بيبي مباشر - ريال مدريد 2-1 برشلونة .. بيبي

لا صوت يعلو فوق صوت الكلاسيكو، لذلك يجب أن تتابع مع FilGoal.com مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الليجا.

- افتتح نيمار هداف برشلونة التسجيل في الدقيقة الرابعة، بعد توغل داخل منطقة جزاء ريال مدريد وتسديد الكرة على يسار كاسياس.

- كاد بنزيمة أن يعادل النتيجة لريال مدريد في الدقيقة 11، بعدما قابل عرضية من الجانب الأيسر برأسية ارتطمت بالعارضة.

- عادت الكرة مرة أخرى لبنزيمة وسدد في المرمى، ولكن العارضة تصدت للتسديدة القوية مرة ثانية.

- سجل رونالدو التعادل في الدقيقة 35، من ركلة جزاء بعدما لمس جيرارد بيكيه الكرة بيده في منطقة جزاء برسلونة.

- انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1.

- أووووووه .. بيبي يخطف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 50 من ضربة رأس متقنة.

ويتابع FilGoal.com مع زواره المباراة التي ينتظرها العالم كله بشغف.

وقبل أن تبدأ المباراة، يمكنك أن تطالع كل ما نشره الموقع على مدار الأيام السابقة عن الكلاسيكو.

ملف - مستعد للكلاسيكو؟

وتستطيع أن تتابع تشكيل الفريقين وكل أحداث المباراة لحظة بلحظة، من هنا

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فيديو اليوم السابع