الخسارة السادسة لدورتموند.. والفريق يهبط للمركز الـ15

برلين،(إفي): مني بروسيا دورتموند بالهزيمة الرابعة على التوالي أمام ضيفه هانوفر الذي تفوق عليه بهدف نظيف اليوم ضمن الجولة التاسعة من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم.

ومن جديد يفشل فريق المدرب يورجن كلوب في الظفر ولو بنقطة وحيدة من لقاءه الذي أقيم على ملعبه سيجنال ايدونا بارك، ليتجمد رصيده عند سبع نقاط فقط يحتل بها المركز الـ15.

بدوره نجح هانوفر في استغلال واحدة من الفرص الخطرة التي سنحت له خلال اللقاء ليظفر بالنقاط الثلاثة، من خلال ضربة حرة مباشرة سددها الياباني هيروشي كيوتاكي.

وشهد اللقاء طرد لاعب الضيوف، التركي سيهون جولسلام، قبل نهاية المباراة بدقيقة اثر نيله الانذار الثاني.

وبهذا يرفع هانوفر رصيده إلى 13 نقطة ليرتقي للمركز السابع في جدول البونزسليجا.

كما واصل هوفنهايم موسمه المتميز وحقق انتصارا رابعا على ضيفه بادربورن بهدف نظيف يصعد به للوصافة.

سجل هدف الفوز اللاعب كيفن فولاند وذلك بعدما أضاع أصحاب الأرض ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة.

وأصبح رصيد هوفنهايم 17 نقطة في المركز الثاني مؤقتا، مقابل 12 نقطة لبادربورن في المركز الثامن.

وفي مباراة مثيرة نجح شتوتجارت في الفوز خارج قواعده على آينتراخت فرانكفورت 4-5.

سجل لشتوتجارت مارتن هارنيك هدفين وكريستيان جينتنر مثلهما إضافة لتيمو ويرنير.

بينما سجل لفرانكفورت الكسندر مادلونج هدفين وألكسندر مايير وستيفان اينير، قبل ان يطرد من صفوفه هاريس سيفيروفيتش قبل نهاية اللقاء بأربع دقائق.

ورفع شتوتجارت رصيده إلى 9 نقاط في المركز الـ14 ليعدل من موقعه، بينما تجمد رصيد فرانكفورت عند 12 نقطة في المركز الـ11.

وعاد أوجسبورج للانتصارات بفوزه على فرايبورج بهدفين نظيفين ليصعد للترتيب التاسع بجدول المسابقة.

بينما واصل فرايبورج موسمه السيء الذي لايزال يبحث فيه عن اول انتصار، ليحتل المركز قبل الاخير برصيد خمس نقاط.

كما فاز هرتا برلين على ضيفه هامبورج 3-1 ليصعد للمركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة، مقابل 6 نقاط فقط لهامبورج صاحب المركز السادس عشر.