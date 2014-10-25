زيدان: لا أملك رخصة؟ هذا الكلام فيه حقد واضح

باريس، (إفي): أرجع النجم الفرنسي زين الدين زيدان، أن الجدل المثار حول توليه تدريب ريال مدريد الرديف، كاستيا، رغم عدم حصوله على رخصة لتولي تلك المهمة إلى "الحقد" الذي يشعر به البعض.

وقال زيدان، في مقابلة مع صحيفة (لوفيجارو)، إن "الجدل الدائر حول الدبلومات فارغ. الجميع يعرف هذا".

وأوضح "قبل ثلاث سنوات وانا ألتحق بدبلومات في فرنسا. كان من الممكن أن أحصل عليها في ثلاثة أشهر بإسبانيا. ولكن تحديدا كنت مهتما بمواصلة الحصول على التأهيل في فرنسا".

وتابع "هناك تأهلت كلاعب، وكنت أود أن أتأهل كمدرب. أنا فرنسي دائما ما أحاول القيام بالأمور في اطار القواعد. لذا فالانتقادات تضايقني".

وأشار إلى محاولات البعض لمنعه من تدريب كاستيا بينما يتولى آخرون التدريب بعد الحصول على الرخصة "في 30 يوما"، بينما استغرق هو ثلاث سنوات في الحصول على التأهيل.

وأوضح أنه اذا كانت نقابة المدربين الإسبانية اتهمته بتولى تدريب كاستيا بدون الحصول على رخصة، فلابد من القيام بهذا الأمر مع الاخرين في نفس وضعه.

وأبدى قناعته بأنه لن يعاقب، مشيرا "أنا متفاءل. النادي يفعل كل ما هو ممكن، وسيواصل القيام بهذا للدفاع عني".