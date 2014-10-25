المعارضة الإيرانية في المنفى تندد بالإعدام «الوحشي» لريحانة جباري

أدان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، المعارض بالمنفى، ما وصفه بالإعدام «الوحشي»، الذي نفذ، فجر السبت، شنقا بحق ريحانة جباري المتهمة بقتل رجل ادعت محاولته اغتصابها.

وقالت رئيسة المجلس، مريم رجوي، في بيان: «الإعدام الوحشي لريحانة جباري هو الوجه الأخر لعملة جرائم الملالي بحق الإنسانية، في رش الحوامض على وجوه النساء والفتيات الإيرانيات البريئات».

وحثت رجوي المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان وعن المرأة على «التنديد بقوة» بهذا الإعدام والمطالبة باتخاذ اجراءات لوقف ممارسات التعذيب والإعدام في إيران.

وأكد المجلس، الذي شن العديد من الحملات التضامنية لإنقاذ ريحانة، إنها «تعرضت للتعذيب الوحشي لإجبارها على الاعتراف القسري».

ووفقا لتحليلات المجلس «يحاول النظام المعادي للمرأة أن ينكل جميع النساء والشباب بتصاعد أجواء الرعب والخوف في المجتمع اإايراني بإعدام النساء اللواتي لم يركعن أمام اعمال قمعية وممارسات عناصره الرذيلة».

وأدينت ريحانة، التي سجنت قبل سبعة أعوام ونصف العام، وكان تبلغ من العمر 19 عاما وقت اعتقالها، بالإعدام لقتلها المدعو مرتضى عبدالعلي سرباندي، وهو طبيب كان يعمل سابقا بالاستخبارات الإيرانية، قالت إنه حاول اغتصابها ما اضطرها لطعنه في رقبته، ووفقا لأقوالها قد طلب المجني عليه منها المساعدة في تصميم مكتبه وتزيينه واستدرجها إلى مبنى حيث حاول اغتصابها.