العثور على جثة مجند من ضحايا «كمين الشيخ زويد».. وعودة آخر حيًا

عثر الأهالى بالعريش، مساء السبت، على جثة جديدة لمجند من ضحايا حادث استهداف كمين للقوات المسلحة بمدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، الجمعة، بينما عاد جندى آخر حيًا، وتم إخطار الجهات المعنية.

وقال مصدر أمني بشمال سيناء في تصريحات صحفية، السبت، إن الأهالي عثروا علی جثة المجند محمد عبدالكريم، 22 عامًا من مغاغة بمحافظة المنيا، حيث كانت ملقاة علی طريق قرية «الطويل» جنوب شرق العريش، وكان مصابًا بطلق ناري في الرأس، وهو من أفراد النقطة الأمنية التي تعرضت للحادث الارهابي.

وأضاف المصدر أن جنديًا آخر عاد حيًا، وهو أيضا من أفراد النقطة الأمنية، التي تعرضت للهجوم الإرهابي، الجمعة، حيث نجا من الهجوم، وتمكن من الفرار إلى منطقة صحراوية إلى أن عاد حيًا.

وشهدت سيناء عدة هجمات تعد الأكبر في تاريخها، الجمعة، أسفرت عن استشهاد ٣٠ ضابطًا ومجندًا بالقوات المسلحة، وإصابة ٢٩ آخرين، في سلسلة تفجيرات متتابعة تمت خلال ١٠ دقائق، استهدفت كمينًا للجيش بمنطقة كرم القواديس، جنوب غرب مدينة الشيخ زويد، ومدرعتين للقوات المسلحة، وسيارات الإسعاف التي هرعت لإنقاذ المصابين، والهجوم على كمين آخر بالعريش.