العثور على جثمان جندى من ضحايا أمس بالعريش وعودة آخر حيا

عثر الأهالى بالعريش اليوم السبت على جثة جديدة لجندى من ضحايا حادث أمس الجمعة، بينما عاد جندى آخر حيا وتم إخطار الجهات المعنية .

وقال مصدر أمنى ، إن الأهالى عثروا علی جثة الجندى “محمد عبدالكريم ” 22 عاما من مغاغة بمحافظة المنيا حيث كانت ملقاة علی طريق قرية الطويل جنوب شرق العريش ، وكان مصابا بطلق ناری فی الرأس وهو من أفراد النقطة الأمنية التى تعرضت للحادث الارهابى أمس ، وبذلك يضاف الى ضحايا الحادث.

وأضاف عاد جندي آخر حيا، وهو أيضا من أفراد النقطة الأمنية التى تعرضت للهجوم الارهابى بالأمس حيث نجا من الهجوم ، وتمكن من الفرار الى منطقة صحراوية إلى أن عاد حيا.

أ ش أ