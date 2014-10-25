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العثور على جثمان جندى من ضحايا أمس بالعريش وعودة آخر حيا

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العثور على جثمان جندى من ضحايا أمس بالعريش وعودة آخر حيا العثور على جثمان جندى من ضحايا أمس بالعريش وعودة آخر حيا

جثة – أرشيفية

عثر الأهالى بالعريش اليوم السبت على جثة جديدة لجندى من ضحايا حادث أمس الجمعة، بينما عاد جندى آخر حيا وتم إخطار الجهات المعنية .

وقال مصدر أمنى ، إن الأهالى عثروا علی جثة الجندى “محمد عبدالكريم ” 22 عاما من مغاغة بمحافظة المنيا حيث كانت ملقاة علی طريق قرية الطويل جنوب شرق العريش ، وكان مصابا بطلق ناری فی الرأس وهو من أفراد النقطة الأمنية التى تعرضت للحادث الارهابى أمس ، وبذلك يضاف الى ضحايا الحادث.

وأضاف عاد جندي آخر حيا، وهو أيضا من أفراد النقطة الأمنية التى تعرضت للهجوم الارهابى بالأمس حيث نجا من الهجوم ، وتمكن من الفرار الى منطقة صحراوية إلى أن عاد حيا.

أ ش أ

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