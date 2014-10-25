قنصل مصر بباريس: توافد كثيف للمصريين المقيمين في أوروبا لاستخراج بطاقة الرقم القومي

أكدت السفيرة سيريناد جميل قنصل مصر بباريس ان المواطنين المصريين يتوافدون من جميع أنحاء فرنسا و من دول أوروبية أخرى على مقر القنصلية لاستخراج بطاقة الرقم القومي من خلال بعثة مصلحة الأحوال المدنية المتواجدة بباريس في الفترة من ٢١ إلى ٢٨ أكتوبر الجاري.

وقالت السفيرة سيريناد جميل- في تصريح اليوم السبت لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط- انه تم عمل اجراءات استخراج بطاقة الرقم القومي لأكثر من ٥٠٠ مواطن مصري من داخل فرنسا و من دول أوروبية أخرى مجاورة بتكلفة ٧٥ دولارا أي نحو ٦٠ يورو.

كما أشارت الى انه لوحظ تردد أعداد كبيرة من المواطنين على القنصلية دون ان يكون بحوزتهم المستندات اللازمة لاستخراج بطاقة الرقم القومي و إلى انه لم يتسن قبول طلباتهم.

وذكرت بضرورة ان يكون متقدم استخراج بطاقة الرقم القومي حاملا لمستند يثبت محل الإقامة في مصر عن طريق وصل مياه أو كهرباء بالاضافة إلى شهادة ميلاد مصرية، وبأن القنصلية تستقبل المواطنين بشكل استثنائي بعد مواعيد العمل الرسمية – خلال فترة تواجد اللجنة- لتمتد حتى السابعة مساء.

وأضافت ان القنصلية تستمر في فتح ابوابها يومي السبت والأحد حتى الرابعة مساء و ذلك للتيسير على المواطنين القادمين من مناطق بعيدة و الراغبين في عمل بطاقة الرقم القومي.

كما أكدت ان هناك أهمية قصوى لإصدار بطاقة الرقم القومي للمصريين المقيمين في الخارج لان ذلك يضمن حقهم في المشاركة في العملية الديمقراطية الجارية في مصر و في كافة الاستحقاقات الانتخابية و هذا أمر هام للتواصل بين الوطن و المصريين بالخارج.

و توجهت قنصل مصر بباريس بالشكر لوزير الداخلية لإيفاد هذه اللجنة حيث انها أسهمت في تعميق الإحساس الوطني و الانتماء لدى المصريين في الخارج تجاه الوطن الأم.

أ ش أ