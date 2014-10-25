مشيخة الطرق الصوفية تنفى إلغاء الاحتفال بمولد الدسوقى وتؤكد أنه فى موعده



> نفت المشيخة العامة للطرق الصوفية ماتردد حول الغاء الاحتفال بمولد العارف بالله السيد ابراهيم الدسوقى.

وقالت المشيخة العامة فى بيان لها منذ قليل أن الاحتفال فى موعده والذى بدأ من اليوم حيث سيكون هناك احتفال للمشيخة العامة للطرق الصوفية الاربعاء المقبل والليلة الختامية الخميس المقبل وان المشيخة تحتفل غدا الاحد بالسنة الهجرية الجديدة والتأكيد على دروس وعظات رسولنا الكريم بموكب حاشد فى صلاة العصروحفل دينى عقب صلاة العشاء للتأكيد على مواصلة الشعب المصرى مواجهته للارهاب وعدم خشية الظهور بتجمعات حتى لانترك فرصة لهؤلاء المتأمرين تحقيق أى مأرب لهم

> ويتقدم الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس المجلس الاعلى للطرق الصوفية بخالص العزاء للرئيس عبد الفتاح السيسى وللشعب المصرى حول الحادث الارهابى الاليم .

وأكدت المشيخة على وقوف الشعب المصرى وقيادته جنبا إلى جنب لعبور تلك المرحلة وسوف يتم تقديم دوروس دينية وتوعية بمخاطر الارهاب وسوف توجه المشيخة بدعوات للشعب المصرى بالوقوف جنبا الى جنبا لوقف تلك المحاولات القذرة والتى تستهدف أبناء الشعب المصرى من جيش وشرطة وشعب .

وأهابت المشيخة جميع وسائل الإعلام بتحرى الدقة قبل نشر او تداول أى من الاخبارصادرة عن المشيخة العامة للطرق الصوفية وأن تستقى المعلومة من مصادرها.