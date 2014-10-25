رئيس هيئة التنمية الصناعية: أنشانا 35 منطقة صناعية داخل 22 محافظة‎

قال المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية انه تم صرف 1,5 مليارجنيه لعدد 35 منطقة صناعية داخل 22 محافظة من اول إبريل وحتى 30 يونيو الماضى وذلك فى إطار دععم وغنشاء وتطوير المناطق الصناعية.

وأضاف “جابر”، إن إجمالى المشروعات الصناعية الجديدة التى تم الموافقة على غقامتها خلال الفترة من إبريل حتى ديسمبر 2014 بلغ 762 مشروع بتكلفة إستثمارية تقدر بـ19,9 مليار جنيه، وفرت 31547 فرضة عمل، 50 من هذه المشروعات بالصناعات الغذائية، و20 % بصناعة الغزل والنسيج ، و25 5بالصناعات الهندسية، و8% بالصناعات الكيماوية والباقى موزع على الفطاعات الصناعية الاخرى.

وأعلن جابر عن تشكيل لجنة تضم ممثلين عن كل جمعيات المستثمرين لوضع قواعد إثبات الجدية لوصول قطعة الأرض لمستحقيها.