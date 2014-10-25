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مكرم عبيد .. القبطى الذى شيّع جنازة حسن البنا بعد أن تركها الإخوان

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مكرم عبيد .. القبطى الذى شيّع جنازة حسن البنا بعد أن تركها الإخوان مكرم عبيد .. القبطى الذى شيّع جنازة حسن البنا بعد أن تركها الإخوان
مكرم عبيد

مكرم عبيد

 

كتبت مارينا ميلاد:

“نحن مسلمون وطنًا و نصارى دينًا، اللهم اجعلنا مسلمين لك، وللوطن انصارًا، اللهم اجعلنا نصارى لك، وللوطن مسلمين” .. كلمات قالها ليعبر بها عن النهج، الذى سار به فى حياته؛ فلم يكن يضع فارس الوحدة الوطنية – كما اطلقوا عليه- إلا نصب أعينه بعيدًا عن الأديان والمعتقدات، التى كان يراها حرية شخصية لا دخل لأحد بها، ولا شخص يُقيم على أساسها .. هو السياسي و المحامى و المفكر المصرى مكرم عبيد، الذي تمر اليوم الذكرى الـ 125 على مولده.

مكرم عبيد باشا، المولود فى 25 أكتوبر 1889 بمحافظة قنا، ظل مناهضًا و محاربًا للأستعمار البريطانى طوال حياته، وهو ما دفعه إلى التخلي عن اسمه الأول “ويليام”، والأقتراب من الزعيم الراحل سعد زغلول و مصطفى النحاس خلال مشاركته فى ثورة 1919، والأنضمام إلى حزب الوفد، الذى أصبح سكرتيرًا له بعد ذلك، حتى اطلقوا عليه الأبن الأكبر لسعد زغلول، الذى قال عنه:”ليس فى الأمة من يمكنه أن يقول أنا الأمة إلا سعد، ومهما يكن من الأمر فسعد هو سعد فاوض أو لم يُفاوض”.

ورغم أنه ينتمى لعائلة ثرية، ودرس القانون فى جامعة اكسفورد، التى حصل منها على ما يعادل شهادة الدكتوراه عام 1912، إلا أنه كرس حياته للدفاع عن حقوق الفقراء و المظلومين و المعتقلين السياسيين بحكم مهنته كمحامى، أو بكتاباته ومقالاته فى الصحف المصرية، كما أنه صاحب فكرة إنشاء نقابات عمالية، وتوفير كادر للعمال و تأمين إجتماعى لهم.

“يقولون الإنجليز عنا أقباط و مسلمون، كلا بل نحن مصريون و مصريون أخوة بدين مصرمؤمنون، وأشقاء لأن أمنا مصر و أبانا سعد زغلول، قولوا لهم يا سادتى إنهم عبثًا يحاولون فصم وحدتنا؛ فقد جمعتنا دماء و دموع و آلام و أمال، و لن يفصلنا فاصل بعد أن جمعنا الواحد القهار” .. هى رسالته التى بعث بها من منفاه فى جزيرة سيشل، وذكرتها ابنته الدكتورة منى مكرم عبيد فى كتابها كلمات و مواقف.Egyptian delegation d-617

عمل مكرم عبيد سكرتيرًا لجريدة الوقائع المصرية، ثم عُين سكرتير المستشار الإنجليزى لوزراة العدل خلال الحرب العالمية الأولى، وترك المنصب بعد أن هاجم المستشار الإنجليزى وتقدم بمذكرة تحمل مطالب الأمة المصرية، ليتم إختياره كأستاذًا بكلية الحقوق لمدة عامين فقط تولى بعدها منصب وزير المواصلات فى حكومة النحاس باشا عام 1928، ثم انتقل لوزارة المالية و استمر بها حتى نهاية عام 1946.

تميز عبيد، الذى تم إختياره نقيبًا للمحامين ثلاث مرات، بالذكاء الشديد، والبلاغة، و الجرأة فى التعامل مع المواقف السياسية؛ فهو من قام بالدفاع عن عباس العقاد حين اتهموه بالسب في الذات الملكية، وهو أيضَا من خالف قرار البوليس السياسى الخاص بعدم المشاركة فى جنازة حسن البنا، مؤسس جماعة الأخوان المسلمين، لكنه حضرها و قام بتشييع الجثمان فى الوقت الذى تغيب فيه قيادات الجماعة خوفًا من البوليس السياسى.

خلاف عبيد مع مصطفى النحاس، هو ما جعله ينفصل عن حزب الوفد، الذى قضى بدخله سنوات طويلة، ليشكل ما يسمى بالكتلة الوفدية، التى شاركه فيها مجموعة من الشخصيات السياسية و الحزبية و المنشقين عن حزب الوفد، وأصدر جريدة خاصة بها، مما دفعه إلى تأليف كتاب اسماه بـ “الكتاب الأسود” يجمع فيه الوثائق و الوقائع التى رصدها خلال عمله بالحزب و وزراة “النحاس”، واتهمه فيه بالفساد، الأمر الذى جعل “النحاس” يصدر قرارًا بإعتقاله.Diw5

وفى 5 يونيو عام 1961 .. رحل الزعيم الوطنى الذى ناضل من أجل تحقيق أهداف الثورة، الكاتب و المفكر الذى بلور الهوية المصرية و نادى بالوحدة الوطنية من خلال خطبه و كتاباته، المحامى المخضرم الذى دافع عن حقوق هذا الشعب فى قضيته العادلة أمام الجميع دون أن يخشى غيرالله، بعد أكثر من 50 عامًا قضاها فى خدمة وطنه.

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