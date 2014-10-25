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بالفيديو - المحمدي وهال سيتي يستغلان الأيام الحزينة لليفربول

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بالفيديو - المحمدي وهال سيتي يستغلان الأيام الحزينة لليفربول بالفيديو - المحمدي وهال سيتي يستغلان الأيام الحزينة لليفربول

استغل أحمد المحمدي وفريقه هال سيتي الحالة السيئة لليفربول وخرج بتعادل سلبي من ملعب أنفيلد مساء السبت.

ليفربول الذي نافس على لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي يبدو في 2014-2015 سيلعب فقط على الوصول لمركز رابع.

فالفريق الأحمر خفت بريقه بشدة، والنتيجة أنه سقط للمركز السادس في جدول الدوري الإنجليزي.

جمع ليفربول 14 نقطة من 9 مباريات، بعد 3 هزائم وتعادلين.

سبب من أسباب انهيار ليفربول هو غياب دانيل ستوريدج للإصابة، والسبب الثاني هو وجود ماريو بالوتيللي في حالة سيئة مع الحمر.

وفي ظل تلك الحالة، نجح هال سيتي في الإفلات بنقطة من الملعب الصعب.

وسبب من أسباب نجاح هال سيتي هو المصري الدولي أحمد المحمدي الذي أبعد الكرة من على خط مرمى فريقه بشكل رائع.

شاهد اللقطة بالضغط على هذا الرابط..

ورفع هال سيتي مركزه في الجدول الإنجليزي إلى التاسع برصيد 11 نقطة.

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فيديو اليوم السابع

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