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انعقاد الجلسة الافتتاحية للحاسب الآلي بين النظرية والتطبيق‎ بالإسكندرية

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انعقاد الجلسة الافتتاحية للحاسب الآلي بين النظرية والتطبيق‎ بالإسكندرية انعقاد الجلسة الافتتاحية للحاسب الآلي بين النظرية والتطبيق‎ بالإسكندرية

بدأت صباح اليوم الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الرابع والعشرون  “الحاسب الآلي بين النظرية والتطبيق ” بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن بشمال سيناء.

محافظ الإسكندرية

وحضر اللواء طارق مهدي محافظ الإسكندرية والدكتور يسري الجمل رئيس المؤتمر والدكتورة نهى عدلي مساعد أول وزير الاتصالات والدكتور علاء عبد الباري نائبا عن رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والعديد من المنظمين والمشاركين في المؤتمر.

وينعقد المؤتمرفي الفترة من 25 حتى 27 أكتوبر الجاري ويشارك فيه 3 دول وهم واستراليا ولايبيريا ويجتذب شريحة كبيرة من المهتمين بالحاسب الآلي حيث يقوم بعرض الأبحاث التي تمت في علوم الحاسب وتقوم جمعية IEEE ” جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات ” ، وقد تقدم هذا العام للدورة 37 بحثا علميا تم قبول 24 بحثا منهم ، وتم تسجيل 20 بحثا منهم في المؤتمر.

وأعرب اللواء طارق مهدي أن تنفيذ تقارير وتوصيات هذا المؤتمر يجعل مصر من أكثر الأمم تقدما ، مشيرا إلى أن البحوث بمصر كثيرة ومتعددة في كافة المجالات ولكن للأسف لايتم تطبيقها .

وتابع: ففي الإمارات العربية المتحدة وهي دولة عربية مثلنا ولكنها تستخدم الإلكترونيات في جميع المجالات دون تدخل العنصر البشري مما يقلل من عنصر الفساد ، لذلك نحن نحتاج إلى ميكنة للمساهمة في إنجاز العمل وعدم تعطيله والحفاظ على الوقت والخروج من الروتين البطئ ، فهذا ينهي مشاكلنا لحظيا مع الفساد ما يساعد في الحفاظ على الأمن القومي للبلاد نظرا لتوافر جميع المعلومات في كافة المجالات إلكترونيا في جميع المجالات في أي وقت.

من جانبها أكدت الدكتورة نهى عدلي على إهتمام وزارة الاتصالات وتكنولوجا المعلومات بالبحث العلمي ودعم العلماء والباحثين وتقدر دورهم في تطوير التكنولوجيا في دعم القرار الوطني .

وأوضحت أن الوزارة تتبنى إستراتيجية قومية من 2014 حتى 2020 تضم عدة محاور أساسية لتحقيق رؤية الوزارة والتي تنصب في تحقيق التنمية الاقتصادية والتكنولوجية والرقمية في مصر .

وقالت عدلي إن أهم هذه المحاور الأمن السيبراني ” Cyber security ” وتم إنشاء مركز خاص به في القرية الذكية وتم تدعيمه بنتائج الباحثين ، كذلك زيادة استخدام الانترنت فائق السرعة وخاصية 4G ، واستخدام الحوسبة السحابية الحكومية ” Cloud Computing government ” .

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