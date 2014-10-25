عشرات القتلى في معارك بين الحوثيين وقبائل سنية تساند «القاعدة» وسط اليمن

سقط عشرات القتلى والجرحى خلال يومين من المعارك العنيفة بين مقاتلي حركة الحوثيين الشيعية وقبائل سنية تساند تنظيم «أنصار الشريعة» التابع لتنظيم «القاعدة» في محافظة البيضاء وسط اليمن، كما أفادت مصادر قبلية.

وذكرت المصادر أن مقاتلي القبائل السنية شنوا هجمات مكثفة على مواقع الحوثيين في منطقة وادي «ثاه» القريبة من مدينة رداع التاريخية بالبيضاء، مساء الجمعة، وصباح السبت.

وفي محيط جبل «اسبيل» القريب من رداع، لاتزال المعارك دائرة بين الطرفين، منذ مساء الجمعة، كما أفادت المصادر، التي قالت إن المقاتلين السنة صدوا هجمات عدة للحوثيين.

وقال أحد المصادر إن «رجال القبائل تصدوا ببسالة للحوثيين وقتلوا العشرات منهم، وأجبروا من تبقى على التراجع إلى محافظة ذمار»، المجاورة للبيضاء.

وأوضح المصدر أن الحوثيين لجأوا إلى قصف منطقتي قيفة والمناسح، وهما معقلان «القاعدة»، ويطل عليهما جبل اسبيل، بالمدفعية من منطقة عنس الجبلية بمحافظة ذمار.

إلى ذلك، أفادت مصادر قبيلة أن 10 على الأقل من عناصر تنظيم «أنصار الشريعة» لقوا مصرعهم في غارتين نفذتهما، فجر السبت، طائرة أمريكية بدون طيار بمنطقة المناسح.