24 شخصا قيد المراقبة الطبية بعد تلقي قنصليات أجنبية في إسطنبول مسحوقا مشبوها

أعلنت وزارة الصحة التركية، السبت، وضع ما مجموعه 24 شخصا تحت المراقبة الطبية بعدما تلقت 5 قنصليات في إسطنبول تابعة لدول أعضاء في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش»، ومنها الولايات المتحدة وفرنسا، الجمعة مغلفات تحتوي على مسحوق مشبوه.

والأشخاص المعنيون هم خمسة أجانب، و19 مواطنا تركيا، كما أوضحت الوزارة، مشيرة إلى أنهم يخضعون للمراقبة في مستشفيات متخصصة، وتابعت أنهم في حالة صحية جيدة.

والجمعة، وضع ستة عشر شخصا تحت المراقبة، وتدخلت فرق أمنية تركية في القنصليات الخمس، ألمانيا وبلجيكا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا، لإجراء اختبارات، وأخذ عينات من المسحوق الأصفر الموجود في تلك المغلفات.