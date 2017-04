الهلباوي ومصطفى عاطف و«يو باند راب» بفاعلية «كيف تكون» في منتصف نوفمبر

ينظم فريق “إمدج ميديا” image media فاعلية “كيف تكون” how to be وذلك في منتصف شهر نوفمبر المقبل في قاعة مؤتمرات الأزهر بحضور كوكبة من الشخصيات الشابة الناجحة والتي تمثل نموذجا يقتضى به في تحقيق الأهداف والأحلام.

يقدم فريق “إمدج ميديا” الفاعلية ضمن سلسلة فاعليات ينظمها شباب من أجل تقديم نوعا جديدا من الإعلام يهدف إلى تشجيع الشباب على العمل أكثر وإرشادهم إلى الطريق الذي يساعدهم في الوصول إلى مبتغاهم وأحلامهم، ويحقق الفريق ذلك من خلال تنظيم فاعليات تنمية بشرية وأخرى في مجال الإعلام وأيضا في مجال المهارات الأساسية التي يفتقدها أغلب خريجي الجامعات المصرية مما يقف حائلا أمام تحقيق آمالهم..

ويشارك في فاعلية “كيف تكون” العديد من الشخصيات الشابة البارزة، كي يحكي كل منهم عن تجربته الخاصة في تحقيق حلمه، ويشرح للحضور كيف أن الوصول إلى الهدف احتاج منه بذل الكثير من الجهد والعرق، ويأتي على رأس قائمة الحضور الإعلامية دعاء عامر ولاعب الكرة السابق والإعلامي “وائل رياض” بالإضافة إلى الكاتب “كريم الشاذلي” و المبتهل صاحب الصوت الندي “علي الهلباوي” والمنشد الداعية “مصطفى عاطف”.. والمغني مصطفي رمضان

كما يشارك في الفاعلية كل من ممثلي جمعية راسلة و سامي مرسي مسئول التدريب بشركة فودافون و دكتور محمد الشيخ ممثل فريق أحلى شباب و فرقة “يو باند راب” الغنائية، والإعلامي الداعية “محمد الهجان” و الإعلامي الساخر “شريف أبو حمزة” وسيف التهامي رئيس مجلس إدارة مجلة ممكن و مسئولو صفحة “مهذبون” على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن كثير من الشخصيات المميزة التي تنضم للفاعلية من أجل مشاركة قصص نجاحها مع الحضور..

تقام الفاعلية في يوم الـ15 من نوفمبر المقبل في قاعة مؤتمرات الأزهر الشريف وتنظمها شركة “إمدج ميديا” للتنمية والإنتاج الإعلامي.