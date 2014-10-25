افتتاح تحويلة شارع الشيخ زايد بثماني حارات

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اليوم السبت ، التحويلة المرورية على شارع الشيخ زايد بالاتجاه من دبي إلى أبوظبي، في الجزء الواقع بين الجسرين الأول والثاني على الشارع، بعد إنجازها بمواصفات وعدد حارات الشارع الرئيسي، في إطار البدء بأعمال المرحلة الثانية من مشروع قناة دبي المائية.

وسيتم استخدام التحويلة البديلة إلى حين الانتهاء من المشروع بالكامل عام 2016. واقد اغلقت الهيئة فجر امس المخرج الأيمن بالاتجاه إلى الغرب من شارع الخدمات، المؤدي إلى شارع الميدان ـ شارع الحديقة، عند تقاطع الصفا، ويتم افتتاحه اليوم السبت مع التحويلة المرورية الرئيسة لشارع الشيخ زايد.