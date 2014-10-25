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محافظ الجيزة: غدًا بدء الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال لمدة 4 أيام

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محافظ الجيزة: غدًا بدء الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال لمدة 4 أيام محافظ الجيزة: غدًا بدء الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال لمدة 4 أيام

محافظ الجيزة

تبدأ مديرية الشئون الصحية بالجيزة غدا الأحد ولمدة أربعة أيام إطلاق حملة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال تحت إشراف وزارة الصحة، وذلك في إطار خطة الدولة للحفاظ على خالية من مرض شلل الأطفال.

وأوضح الدكتور علي عبدالرحمن محافظ الجيزة أن الحملة تستهدف تطعيم نحو 1.6 مليون طفل من عمر يوم وحتى 5 سنوات للمصريين وغير المصريين بالمجان، وذلك بجميع الوحدات والمكاتب الصحية.

وأضاف أن الحملة تقوم بتطعيم الأطفال بجميع الأحياء والمناطق التابعة للمحافظة، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة وفرت الطعوم اللازمة طوال فترة التطعيم ويبلغ عددهم 100 ألف زجاجة طعم تقريبًا.

من جانبه، قال الدكتور سيد غزالة وكيل مديرية الشئون الصحية بالجيزة إنه سيتم التطعيم من منزل لمنزل ويتم المرور على المدارس والحضانات بواسطة الفرق المشتركة من التمريض والمتطوعين بعد تدريبهم، وكذلك من خلال فرق ثابتة بالميادين العامة والأسواق وأماكن التجمعات البشرية وفي المراكز الصحية ومكاتب الصحة والوحدات الصحية من الساعة 8 صباحا وحتى 3 مساء، وقد بلغ عدد فرق التطعيم 4130 فرقة.

أ ش أ

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