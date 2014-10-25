محافظ الإسماعيلية يدين الاعتداء الارهابى بشمال سيناء

أكد اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الإسماعيلية على ادانته لما ارتكبته العناصر الإرهابية والتكفيرية من عمل إجرامى واعتداء أرهابى والذى وقع بشمال سيناء مستهدفًا عددًا من النقاط الأمنية والأكمنة فى العريش ومنطقة الشيخ زويد والخروبة بشمال سيناء، والذى راح ضحيته خيرة أبناء وشباب مصر الأبرياء .

وأكد محافظ الإسماعيلية أن هذه الأعمال الأرهابية الغادرة التى تستهدف زعزعة أمن الوطن وسلامته لن تنال من عزيمة المصريين فى التصدى للأرهاب الأسود وأن مصر بكامل أجهزتها الأمنية وقواتها المسلحة وإرادة شعبها لن تتراجع عن ملاحقة الإرهاب والإرهابين فى كل مكان حتى تقضى عليهم تمامًا ويتم اقتلاع جميع البؤر الإرهابية من جذورها لتظل مصر دائمًا وأبدًا بلد الاستقرار .

وأكد المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى وحالة الاستنفار الأمنى بجميع قطاعات محافظة الاسماعيلية وتوابعها معلنًا حالة الحداد العام على أرواح شهدائنا الأبرار بالمحافظة كاملة .