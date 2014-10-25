مصرع شاب من غزة منتمى لتنظيم داعش في عملية انتحارية بالفلوجة

أفادت مصادر صحفية فلسطينية اليوم “السبت” أن الشاب “موسى حجازي” ويبلغ من العمر 28 عاما قتل بعد أن نفذ عملية “انتحارية” في مدينة “الفلوجة” بالعراق.

وأوضحت تلك المصادر أن “حجازي” كان قد غادر غزة منذ سنوات وانضم لما يعرف بـتنظيم “داعش” وقاتل معهم في سوريا والعراق قبل أن تبلغ عائلته مساء أمس “الجمعة” بمقتله جراء تنفيذه عملية “انتحارية” ضد عناصر من الجيش العراقي وقوات شيعية موالية بمحافظة الفلوجة.

يشار إلى أن عددا من عناصر السلفية الجهادية بغزة قتلوا في اشتباكات وقعت بسوريا منذ انضمامهم لمنظمات جهادية تقاتل هناك ضد النظام السوري.

أ ش أ