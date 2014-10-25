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الحريري يبلغ قائد الجيش اللبناني دعمه لجهود المؤسسة العسكرية في مكافحة الإرهاب

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الحريري يبلغ قائد الجيش اللبناني دعمه لجهود المؤسسة العسكرية في مكافحة الإرهاب الحريري يبلغ قائد الجيش اللبناني دعمه لجهود المؤسسة العسكرية في مكافحة الإرهاب

سعد الحريري

أجرى رئيس وزراء لبنان الأسبق رئيس تيار المستقبل سعد الحريري، اليوم السبت، سلسلة اتصالات بشأن تطورات الوضع في مدينة طرابلس وبقية مناطق شمال لبنان، مؤكدًا في الوقت ذاته دعمه للجيش اللبناني في مهمته لإعادة الاستقرار بالمنطقة.

وذكر بيان إعلامي صادر عن المكتب الإعلامي للحريري في بيروت أنه تابع تطورات الأوضاع الأمنية في مدينة طرابلس وأجرى سلسلة اتصالات شملت رئيس مجلس الوزراء اللبناني تمام سلام ووزير العدل أشرف ريفي ومفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار، وتشاور معهم في آخر المستجدات والجهود المبذولة على كل الصعد لاحتواء الأوضاع ومنع تفاقمها، مؤكدا دعمه الكامل للحكومة والجيش والقوى الأمنية والعسكرية في مهماتها لإعادة الأمن والاستقرار إلى عاصمة الشمال.

كما أجرى الحريري للغاية ذاتها اتصالا بقائد الجيش العماد جان قهوجي واطلع منه على مجريات الأوضاع في طرابلس وهنأه بنجاح الجيش في ضبط الخلية الإرهابية في بلدة عاصون منذ يومين، مكررا دعمه الجيش اللبناني في مهامه لمكافحة الإرهاب وحفظ الأمن والاستقرار في كافة المناطق اللبنانية.

أ ش أ

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