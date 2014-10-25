أخبار عاجلة

بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

المغرب تستنكر حادث شمال سيناء الإرهابي

Google+ Print
المغرب تستنكر حادث شمال سيناء الإرهابي المغرب تستنكر حادث شمال سيناء الإرهابي

أرشيفية

أعربت المملكة المغربية عن استنكارها الشديد للحادث الإرهابي الذي وقع بشمال سيناء أمس، مؤكدة أن هذا الفعل يتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي السمحة ويعد انتهاكا سافرا للقيم الإنسانية والأخلاقية الكونية المدافعة عن حق الإنسان في الحياة.

وذكرت وزارة الخارجية المغربية – في بيان أصدرته اليوم السبت – أن المغرب تتقدم بأحر التعازي والمواساة للحكومة والشعب المصري الشقيق ولأهالي القتلى وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وأعربت المملكة – في بيانها – عن تضامنها مع وإدانتها لأي عمل إرهابي يطالها، مجددة رفضها للعنف والإرهاب بكافة أشكاله مهما كانت أسبابه ودوافعه.

وأكد البيان أن المغرب يطالب بتكثيف الجهود الدولية لمحاربة ظاهرة الإرهاب المقيت والعمل بحزم من أجل التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة التي باتت تهدد الأمن والسلم الدوليين.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر