المغرب تستنكر حادث شمال سيناء الإرهابي

أعربت المملكة المغربية عن استنكارها الشديد للحادث الإرهابي الذي وقع بشمال سيناء أمس، مؤكدة أن هذا الفعل يتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي السمحة ويعد انتهاكا سافرا للقيم الإنسانية والأخلاقية الكونية المدافعة عن حق الإنسان في الحياة.

وذكرت وزارة الخارجية المغربية – في بيان أصدرته اليوم السبت – أن المغرب تتقدم بأحر التعازي والمواساة للحكومة والشعب المصري الشقيق ولأهالي القتلى وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وأعربت المملكة – في بيانها – عن تضامنها مع مصر وإدانتها لأي عمل إرهابي يطالها، مجددة رفضها للعنف والإرهاب بكافة أشكاله مهما كانت أسبابه ودوافعه.

وأكد البيان أن المغرب يطالب بتكثيف الجهود الدولية لمحاربة ظاهرة الإرهاب المقيت والعمل بحزم من أجل التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة التي باتت تهدد الأمن والسلم الدوليين.

أ ش أ