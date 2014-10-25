مقتل 50 مسلحا من “داعش” في الموصل

أعلنت قيادة العمليات المشتركة بالعراق عن مقتل 50 مسلحًا من “داعش” وحرق 10 مركبات للتنظيم في ضربة جوية غرب الموصل.

ونقل التلفزيون العراقي الرسمي عن قيادة العمليات المشتركة القول إن، “طائرات قصفت، اليوم، تجمعًا لتنظيم داعش في منطقة البعاج غرب الموصل”، وأضاف أن القصف أسفر عن مقتل 50 إرهابيًا من داعش وحرق 10 مركبات تابعة للتنظيم.

يذكر أن طائرات حربية تابعة للتحالف الدولي استهدفت أمس مواقع تابعة لتنظيم “داعش” وسط الموصل، فيما أشار مصدر أمني إلى أن تلك الهجمات التي تعتبر “الأعنف” منذ بدء قصف طيران التحالف في شهر سبتمبر الماضي، أوقعت العديد من القتلى في صفوف “داعش”.

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