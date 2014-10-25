أخبار عاجلة

بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مقتل 50 مسلحا من “داعش” في الموصل

Google+ Print
مقتل 50 مسلحا من “داعش” في الموصل مقتل 50 مسلحا من “داعش” في الموصل

أرشيفية

أعلنت قيادة العمليات المشتركة بالعراق عن مقتل 50 مسلحًا من “داعش” وحرق 10 مركبات للتنظيم في ضربة جوية غرب الموصل.

ونقل التلفزيون العراقي الرسمي عن قيادة العمليات المشتركة القول إن، “طائرات قصفت، اليوم، تجمعًا لتنظيم داعش في منطقة البعاج غرب الموصل”، وأضاف أن القصف أسفر عن مقتل 50 إرهابيًا من داعش وحرق 10 مركبات تابعة للتنظيم.

يذكر أن طائرات حربية تابعة للتحالف الدولي استهدفت أمس مواقع تابعة لتنظيم “داعش” وسط الموصل، فيما أشار مصدر أمني إلى أن تلك الهجمات التي تعتبر “الأعنف” منذ بدء قصف طيران التحالف في شهر سبتمبر الماضي، أوقعت العديد من القتلى في صفوف “داعش”.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا