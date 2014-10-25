محافظ سوهاج يعزى أسرة شهيد “تفجير العريش”

نعى اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج شهداء الواجب الوطنى الذين ضحوا بحياتهم فداءًا لهذه الوطن فى الحادث المؤسف الذى شهدته مدنية العريش أمس

فى الهجوم الإرهابي الغاشم .

وأناب المحافظ المهندس علاء ياسين سكرتير عام المحافظة بحضور العقيد نبيل شحات المستشار العسكري للمحافظة لاستقبال جثمان الشهيد مازن حمدان عبود وهو أحد ابناء محافظة سوهـــــــاج قرية برخيل بمركز البلينا .

ووجـــــــه المحافظ خالص تعازيه لأســــــرة الشهيد داعيًا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان وأكد عتيق على مكـــانة الشهيد عند الله، كما أكد علي شجاعة وبســـالة رجــــــال مصر في التضحية من أجل الوطن والحفاظ على أمنه وأمانه .