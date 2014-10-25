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اليابان تحدد إجراءات لاستخدام الأدوية غير المرخصة لعلاج الإيبولا

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اليابان تحدد إجراءات لاستخدام الأدوية غير المرخصة لعلاج الإيبولا اليابان تحدد إجراءات لاستخدام الأدوية غير المرخصة لعلاج الإيبولا

فيروس إيبولا يهدد العالم -أرشيفية

وضعت وزارة الصحة اليابانية إجراءات أساسية لاستخدام الأدوية غير المرخصة لعلاج الإيبولا، حال ظهور أي حالات إصابة بالوباء القاتل في البلاد.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية اليوم السبت أن لجنة من الخبراء تابعة للوزارة وضعت شروطا لاستخدام تلك الأدوية، التي أظهر استخدامها تحسنا في حالات بعض المصابين في فرنسا والولايات المتحدة وأماكن أخرى.

ووفقًا لتلك الخطة، فإنه ينبغي إبلاغ المرضى بالآثار الجانبية لأي أدوية يتم استخدامها، وحصول الطبيب على موافقتهم المسبقة، كما ينبغي على الطبيب مراقبة المرضى عن كثب تحسبا لتدهور حالاتهم الصحية نتيجة الآثار الجانبية.

جدير بالذكر أن وباء الإيبولا الفتاك حصد أرواح أكثر من 4800 شخص منذ مارس الماضي حتى الآن، وتركزت معظم الوفيات في كل من ليبيريا وغينيا وسيراليون.

أ ش أ

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