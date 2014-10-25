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الكرامة ينعى شهداء هجمات الشيخ زويد والعريش

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الكرامة ينعى شهداء هجمات الشيخ زويد والعريش الكرامة ينعى شهداء هجمات الشيخ زويد والعريش

أدان حزب الكرامة الهجمات الإرهابية التي استهدفت كمينين في الشيخ زويد والعريش، وأسفرت عن استشهاد 30 ضابطًا وجنديًا بالقوات المسلحة وإصابة 29 آخرين.

وقال الحزب، في بيان له السبت، إن «التفجيرات الإرهابية الجبانة تستهدف هز استقرار الوطن»، ونعى شهداء الوطن من قوات الجيش والشرطة «الذين يفدون بأرواحهم كل مصري وآخرها ما حدث من تفجير إرهابي في سيناء أدى إلى استشهاد العشرات».

وطالب البيان القوى الوطنية بالتكاتف والوقوف صفا واحدًا في مواجهة المخططات الإرهابية التي تستهدف زعزعة الاستقرار وبث الرعب في قلوب المصريين.

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