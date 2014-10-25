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البحرين تُدين الحادث الإرهابي في سيناء ..و تؤكد وقوفها إلى جانب مصر

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البحرين تُدين الحادث الإرهابي في سيناء ..و تؤكد وقوفها إلى جانب مصر البحرين تُدين الحادث الإرهابي في سيناء ..و تؤكد وقوفها إلى جانب مصر

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة

أدانت مملكة البحرين واستنكرت بشدة الحادث الإرهابي الغادر والجبان الذي وقعت مساء أمس الجمعة في سيناء والذي أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية “بنا” أن المملكة توكد وقوفها التام إلى جانب جمهورية العربية الشقيقة ودعمها الكامل لكافة الإجراءات التي تتخذها لمواجهة آفة الإرهاب، التي تهدف إلي تقويض التقدم والنجاح والتطور الذي تشهده مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح ، كما تشيد بالدور الوطني الشجاع للقوات المسلحة المصرية الباسلة في المحافظة على أمنها واستقرارها، مجددة تأكيدها على إدانة العمليات الإرهابية بكافة أشكالها وصورها ومهما كانت دوافعها، ونبذها لجميع أعمال العنف والفوضى، وضرورة العمل والتكاتف لمواجهة هذه العمليات الدنيئة والقضاء عليها والتخلص منها بكل قوة وحزم.

كما تعرب المملكة عن بالغ تعازيها لقيادة جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق ولذوي الشهداء، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

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