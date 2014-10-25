إعدام إيرانية قتلت مغتصبها.. وحقوقيون: كانت تدافع عن نفسها ومحاكمتها غير عادلة

نفذت السلطات الإيرانية، اليوم السبت الموافق 25 أكتوبر، حكم الإعدام بحق ريحانة جباري، لطعنها حتى الموت قبل سبع سنوات رجلا من ضباط المخابرات الإيرانية حاول اغتصابها.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية نقلا عن مكتب المدعي العام في طهران أن حكم الإعدام شنقا نفذ في ريحانة جباري فجر السبت، حسبما ذكر موقع قناة «روسيا اليوم».

وقالت منظمة العفو الدولية – في بيان لها أمس الجمعة – إن جباري وهي مهندسة ديكور سيتم إعدامها لقتلها في 2007 مرتضى سربندي طعنا.

وذكر مسؤول لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن سربندي كانت تدافع عن نفسها بعد أن تحرّش بها المسؤول وأن محاكمتها في 2009 كانت مليئة بالعيوب وغير عادلة.

ودعا عدد من الممثلين الإيرانيين وشخصيات أخرى ومنظمات حقوقية غربية إلى تعليق تنفيذ الحكم.

وقالت منظمة العفو الدولية إن والدة جباري دعيت للقائها لساعة يوم الجمعة وهو إجراء يطبق عادة قبل تنفيذ أحكام الإعدام.

وقالت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية أخرى إن اعترافات جباري انتزعت تحت ضغط كبير وتهديدات المدعين الإيرانيين، مؤكدة أنه كان يفترض أن تجري إعادة محاكمتها.