بالفيديو.. خالة شهيد فارسكور بدمياط: «دم ولادنا بيروح على يد الإخوان»

«ربنا ينتقم من الظلمة»… بهذه الكلمات الحزينة التى يملأها الألم والحسرة بدأت السيدة حسنية حسن قويطة خالة شهيد مدينة فارسكور بمحافظة دمياط حديثها إلى وكالة ONA قائلة، ” رامى السيد محمد زيدان ابن 21 عاما الابن الثانى لوالده الذى يعمل تاجر بويات”.

وأضافت، إن الشهيد خريج الجامعة العمالية بدمياط، وكان يستعد للخطوبة والزواج قريبا وأشاد به جميع أبناء مدينته فارسكور واعتبروه مثالا للأدب والأخلاق ودماثة الخلق.

وأضافت خالة الشهيد “رامى كان زهرة الشباب اتخطف بأيدى الغدر والإرهاب وكسر قلب أبوه وأمه بدل ما يفرحوا به استلموه جثة”.

وأكملت “30 شهيدا من خيرة أبناء مصر ذنبهم إيه – الشباب ده مظلوم معملش حاجة عشان يضرب ويتفجر ربنا يحتسبه عنده من الشهداء”. ووجهت رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسى “شوف حل ياريس – الناس دى ظلمة ولازم إجراء سريع – الرؤوس الكبيرة فى السجون بتنعم وتتهنى –وإحنا سيبنهم ليه لما مستنين الجيش يخلص حرام ولادنا يروحوا كده الإخوان فرحانين فينا والنهاردة فى رأس السنة الهجرية فرحانين لأنهم حرقوا قلوبنا –ربنا ينتقم من كل ظالم” وتساءلت “فين حقوق الإنسان اللى بتدافع عن الإخوان؟”. واستطردت “يا ريس إحنا أيدناك –وعايزين حل سريع –وبنقول لك كلنا بنحبك يا ريس بس عايزين حق ولادنا اللى راح هدر”.

" frameborder="0">