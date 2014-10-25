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اتفاق “عراقي- إيراني- روسي” لخفض إنتاجهم من النفط لرفع أسعاره

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اتفاق “عراقي- إيراني- روسي” لخفض إنتاجهم من النفط لرفع أسعاره اتفاق “عراقي- إيراني- روسي” لخفض إنتاجهم من النفط لرفع أسعاره

 قال الدكتور محمد بن صقر السلمي باحث سعودي متخصص في الشأن الإيراني أن إيران والعراق وروسيا قد اتفقا على خفض إنتاجهم من النفط لرفع أسعاره، موضحا أن المحادثات قد بدأت عندما سافر وزير النفط العراقى مع رئيس حيدر العبادى إلى طهران لمقابلة قيادات الدولة الإيرانية.

أضاف السلمي على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه يوجد محاولات إيرانية روسية لإقناع ليبيا وفنزويلا للانضمام إلى الإئتلاف الرامي إلى خفض الانتاج النفطي لرفع الأسعار

وأضاف السلمي أنه إذا تم الاتفاق بين الخمس دول (إيران، العراق، روسيا، ليبيا وفنزويلا) على خفض إنتاجهم النفطي فعلى دول الخليج الاستمرار في إنتاجهم الحالي أو رفعه
> وأضاف
> سعر برميل النفط في ميزانية إيران وروسيا لهذا العام ١٠٠دولار و ٧٥ دولار وأن إيران بدأت تتحدث عن عجز كبير في الميزانية إذا استمرت هذه الأسعار

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