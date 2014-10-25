التحالف الدولي يقصف تجمعًا لـ”داعش” شمالي بغداد

أفاد مصدر في الشرطة العراقية، اليوم السبت، بأن طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة قصف تجمعًا تابعًا لتنظيم “داعش” شمالي العاصمة بغداد، مشيرًا إلى أن القصف أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر التنظيم.

وذكرت قناة “السومرية نيوز” العراقية عن المصدر قوله إن “طائرات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية نفذ، ظهر اليوم، طلعتين جويتين على منطقة الفلاحات قرب ناحية المشاهدة شمالي بغداد، تمكن خلالهما من قصف تجمع تابع لتنظيم داعش الإرهابي”.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن “هذا القصف أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من مسلحي التنظيم”.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي قد دعا التحالف الدولي إلى تكثيف حملة قصف مواقع مسلحي تنظيم “داعش” والجماعات المتطرفة المرتبطة به في العراق، فيما أكد على ضرورة توسيع الدعم للحكومة العراقية.

أ ش أ