أغرب تسريحات البنات لشتاء 2015

تختلف موضة الشعر من فصل إلى آخر، وتتنوع بفضل قِصر الشعر أو طوله، كما بفضل الصبغات الملوّنة والتسريحات المتجدّدة. لكنّ الجديد لشتاء 2015 هو الغرابة، التي أثّرت في لون الشعر، وفي القصة والتسريحة. هذه الصيحات الغريبة في عالم الشعر لم تقتصر على عروض الجمال فحسب، بل انتقلت إلى النجمات العربيات والأجنبيات، فظهر التبدّل واضحاً في تسريحاتهن الجديدة.

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الشعر القصير آخر صيحات الجمال لشتاء 2015

أولاً: من ناحية قصّات الشعر. لا بدّ من الإشارة إلى أنّ الشعر القصير عاد إلى الصدارة، وإن بأساليب مختلفة. فإذا كنت تتجرّئين على قصّ شعرك، فإليك ـ بالصور ـ آخر قصّات الشعر القصير. يُمكنك قصّ الغرّة مع شعر متوسّط الطول، أو تقصير الشعر كثيراً من الخلف وترك الغرّة الأمامية منسدلة في وسط الجبين، أو جعل الشعر قصيراً متدرّج الطول، على شكل طبقات، لا تتخطّى أوّل العنق، أو تطويل الشعر حول الأذن وتقصيره من الخلف، أو قصّ الغرّة بشكل دائريّ متساو، أو قصّ الشعر على شكل رسومات، أو حلق الشعر من الخلف وتركه قصيراً من الأمام.

أغرب ألوان الشعر

ثانياً: عادت ألوان الشعر الباستيل تُشكّل ثورة جماليّة بتعدّد الصبغات، من الأزرق، فالأخضر فالزهري. كما أنّ اللون الرماديّ لم يفقد أهميته في عروض الجمال لشتاء 2015. وجديد هذا الفصل، صبغ الشعر بلونين مختلفين من اليمين واليسار، أو تلوين الغرة بلون أفتح من الشعر بدرجتين، أو حتى صبغ الشعر بالأشقر وترك الغرّة سوداء اللون، أو تنسيق لون الشعر مع أحمر الشفاه، أو جعل الشعر أسود مع حاجبين شقراوين.

تسريحات طبيعية لإطلالة الشتاء

أمّا بالنسبة إلى التسريحات، فلا يمكنك الاستغناء عن الضفائر بمختلف أشكالها، أو عن الشعر المجعّد والتسريحات الطبيعية بشكل مبعثر. وللشعر القصير تسريحات مميّزة عبر جمعه نحو الأمام أو أخذه جانباً.

تابعي الصور لمزيد من الأفكار، واحصلي على تسريحة عصريّة لهذا الشتاء!

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