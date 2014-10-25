ضبط نقيب الفلاحين بالقليوبية “محمد الدبش” لاتهامه بالنصب على المواطنين

ضبطت مباحث القليوبية محمد الدبش نقيب عام الفلاحين، اثناء عقده مؤتمرًا جماهيريًا بقرية بلقس بقليوب.

تلقى اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية، اخطارا بالواقعة، وبالفحص تبين تلقى العميد ممدوح عبداللطيف، مأمور مركز شرطة قليوب، عدة بلاغات تتهمه بالنصب على عدد من الفلاحين بمركز قليوب من خلال النقابة التى قام بتأسيسها ويشغل فيها منصب النقيب العام.

وأكدت البلاغات، ان النقيب جمع الأموال من الأهالى تحت بند الاشتراكات، واوهمهم بأن النقابة تقوم بتخصيص 5 أفدنة لأعضائها، لاستصلاحها، مطالبين بحماية البسطاء من واقعة النصب التى يدبر لها المتهم.

وتحرر محضرابالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.